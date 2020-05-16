Zonguldak'taki grizu faciasının 10. yılı Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında, 30 madencinin hayatını kaybettiği 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasıyla ilgili mesaj yayımladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında, 30 madencinin hayatını kaybettiği 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasıyla ilgili mesaj yayımladı.

Yeşil, mesajında, 17 Mayıs 2010'da ülke ekonomisine katkıda bulunmak, çocuklarının nafakasını kazanmak adına TTK Karadon Müessesesinde taşeron şirkette çalışan 30 madencinin yaşanan faciada yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Sendika olarak 2004-2005 yıllarından bu yana taşeron sisteminin yer altında uygulanamayacağını yazılı, sözlü açıklamalar ve eylemler yaparak uyardıklarını anlatan Yeşil, şunları kaydetti:

"Bu uygulamanın ne kadar yanlış olduğu ödediğimiz bedellerle ispatlandı. Karadon ve 7 Ocak 2013'te Kozlu'da 8 arkadaşımızı kaybettiğimiz facialardan sonra başta biz Zonguldak maden işçileri olmak üzere bölge halkı olarak yüksek sesle tepkimizi dile getirdik. Sonrasında TTK'de yer altında taşeron uygulamasına son verildi ancak başka bölgelerde uygulama devam etti. Soma'da 301, Ermenek'te 18 ve diğer taşeron şirketlerde birçok madenci kardeşimiz şehit oldu. Bizler, daha sağlıklı şartlarda çalışma, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunma ve ailemizle birlikte daha iyi şartlarda yaşam mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. 17 Mayıs Karadon şehitlerimizi, facianın 10. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Yakınlarına ve madenci camiamıza tekrar başsağlığı diliyoruz. Bu vesileyle tüm maden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA