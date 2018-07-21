Zonguldak Ereğli'de Uyuşturucu Baskını

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 85 kök Hint keneviri ile 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İHBAR ÜZERİNE İNCELEME BAŞLATILDI

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fındıklı köyünde uyuşturucu ticareti yapıldığı ve Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine inceleme başlattı.

1 GÖZALTI

Yapılan çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda, E.D gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda 85 kök Hint keneviri ile 10 kilogram kubar esrar bulundu.