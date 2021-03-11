Zonguldak'ta kıyafet deneyen kadını cep telefonuyla görüntülediği iddiasıyla yakalanan mağaza sahibi tutuklandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde mağaza kabininde kıyafet deneyen kadını cep telefonuyla görüntülediği iddia edilen mağaza sahibi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, giyim mağazasında kıyafet deneyen A.B, bir kişinin kendisini görüntülemeye çalıştığını fark etti.

A.B, kendisini görüntülediğini öne sürdüğü mağaza sahibi E.Ç'nin telefonunu alarak durumu polise bildirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz