Zonguldak'ta heyelan sonrası karayolu ulaşıma kapandı
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Zonguldak'ta heyelan sonrası karayolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL YÜKSEL - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta heyelan sonrası karayolu ulaşıma kapandı Zonguldak-İstanbul karayolu ulaşıma kapandı Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yağmurun ardından yumuşayan zeminden kopan kaya ve toprak parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

Zonguldak'ta heyelan sonrası karayolu ulaşıma kapandı

Zonguldak-İstanbul karayolu ulaşıma kapandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yağmurun ardından yumuşayan zeminden kopan kaya ve toprak parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

Edinilen bilgiye göre, etkili olan yağmurun ardından Alaplı- Akçakoca karayolunda heyelan meydana geldi.

Yağmurun yumuşattığı toprak ve kaya parçalarının dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kapattı.Toprakla birlikte yola düşen kaya parçaları nedeniyle trafik durunca, polis ekipleri sürücüleri Akçakoca yönündeki tünel içinde çift yönlü verildi. Karayolları ekipleri olay yerinde çalışma başlatırken yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Zonguldak'ta heyelan sonrası karayolu ulaşıma kapandı
Zonguldak'ta heyelan sonrası karayolu ulaşıma kapandı
Zonguldak'ta heyelan sonrası karayolu ulaşıma kapandı
Zonguldak'ta heyelan sonrası karayolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL YÜKSEL

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 20:08:43. #1.16#
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