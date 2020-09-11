Motosiklet duraktan çıkan taksiye çarptı 2 yaralı
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Motosiklet duraktan çıkan taksiye çarptı 2 yaralı

Motosiklet duraktan çıkan taksiye çarptı 2 yaralı ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, motosiklet duraktan çıkan taksiye çarptı.

11.09.2020 00:47 | Son Güncelleme: 11.09.2020 00:53

Motosiklet duraktan çıkan taksiye çarptı 2 yaralı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, motosiklet duraktan çıkan taksiye çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosiklette bulunan bir genç ise olay yerinden kaçtıktan sonra hastaneye gitti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet duraktan çıkan taksiye çarptı 2 yaralı

Kaynak: DHA

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