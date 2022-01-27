Zonguldak Maden Müzesi "Avrupa Endüstri Mirası Rotası"na üye oldu

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Zonguldak'ta "yaşayan müze" olarak adlandırılan Türkiye'nin ilk taş kömürü müzesi, Avrupa Endüstri Mirası Rotası'na (European Route Of Industrial Heritage-ERIH) üye kabul edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, uzun zamandır kentte ve Batı Karadeniz bölgesinde sürdürülen endüstri mirası odaklı araştırma, iş birliği, tasarım ve proje destek çalışmalarıyla önemli seviyelere gelindiği bildirildi.

Zonguldak Maden Müzesi'nin, Santralistanbul Enerji Müzesi ile Türkiye'den ERIH'a üye olan iki lokasyondan biri olduğu vurgulanan açıklamada, "Söz konusu üyelik, kentin taş kömürüyle birlikte şekillenen tarihinin uluslararası boyutta tanıtımına ve şehrin marka değerine önemli katkılar sunacaktır. Endüstri mirasını koruma, tanıtma ve iş birliği ağı olan ERIH, Avrupa ve Avrasya bölgesinden 30 ülkeden 300'den fazla üyeye sahiptir. ERIH haritası üzerinde 2100'den fazla endüstri mirası lokasyonu yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kentte Maden Müzesi'nin yanı sıra yine uygun görülen diğer endüstri unsurlarının ağa dahil edilmeleri için çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi ile yakın gelecekte faaliyete geçecek olan Üzülmez Kültür Vadisi için de girişimler başlatılacaktır. Cumhuriyetin ilk demir yolu hatlarından biri olan Karaelmas Ekspresi'nin de turistik amaçlı kullanılmasını yaygınlaştırarak endüstri rotalarında kömüre giden demir yolu olarak tanıtmak için de çalışmalar devam etmektedir. Bununla beraber köklü sanayi kültürüne sahip Ereğli ilçesi ile taş kömürünün bulunduğu ilk yer olan Kandilli arasındaki tren yolunun turizm rotası haline getirilmesi için başlatılan çalışmalar önemli seviyeye gelmiştir."

Açıklamada, Zonguldak Kömür Jeoparkı projesiyle UNESCO Küresel Jeopark Ağı'na adaylık sürecinin başlatıldığı, sürecin, kentin taş kömürü ve içinde yataklandığı karbonifer kayaçlar odağında ve endüstri mirasını da içerecek şekilde ilerletildiği bildirildi.