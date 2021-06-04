Son dakika haber... ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz"
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Son dakika haber... ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz"

Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta "Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni"nde konuştu.

Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta "Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni"nde konuştu. (4)

Erdoğan: "Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci aşama deniz tabanında kurulacak doğal gaz üretim sistemleridir. İkinci aşama karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle, karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır."

Son dakika haber... ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz'
Son dakika haber... ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz'
Son dakika haber... ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz'
Son dakika haber... ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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Son dakika haber... ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz" - Haberler
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