Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana'da sona yaklaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana'da sona yaklaşıldı

Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana'da sona yaklaşıldı
İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 91 oranında kazı destekleme seviyesine gelindiğini bildirdi. Tünel tamamlandığında Trabzon ile Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım 40 dakikaya düşecek.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta olan ve tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşaatında sona yaklaşıldığını belirten Bakanlık, 24 saat vardiyalı çalışmaları süren tünel inşaatında yüzde 91 oranında kazı destekleme seviyesine gelindiğini, ışığın görünmesine ise çift yönlü olarak 1,2 kilometre kalındığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tamamlanmak üzere olan Zigana Tüneli için şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zigana Tüneli bittiğinde burası Erzurum ile Trabzon arasında hem lojistik koridor olarak hem de ulaşım açısından büyük önem ihtiva eden bir tünel olacak. Dünyanın en önemli, en büyük tünellerinden bir tanesi olarak bölgeye büyük hizmetler yapacak. Hem lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacak, Türkiye'nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde olacak."

Ağır vasıta sürücüleri ulaşımda güvenli ve ekonomik bir rahatlama yaşayacak

Projenin dünya ve Avrupa'nın sayılı büyük projelerden biri olduğuna vurgu yapan Bakanlık, tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşasının tüm hızıyla sürdüğünü ve yüzde 91 oranında kazı destekleme seviyesine gelindiğini belirterek, tünelin yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı yapılmasına katkı sağlayacağına dikkat çekti. Bakanlık ayrıca yeni tünelin hizmete girmesiyle birlikte özellikle ağır vasıta sürücülerinin ulaşımda güvenli ve ekonomik bir rahatlama yaşayacağını aktardı.

Tek tüpte ışığın görünmesine son 1,2 kilometre kaldı

Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkiiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa edildiğini anımsatan Bakanlık; çift tüp uzunluğu 29 kilometre olan projede her iki tüpte de 13,3 kilometre olmak üzere toplamda 26,6 kilometrelik kazı işinin tamamlandığını bildirdi. Bakanlık, kazı işleminin yüzde 91'i tamamlanan tünelde beton kaplama imalatının da yüzde 68'lik kısmının tamamlandığını belirterek, Yeni Zigana Tüneli'nde tek tüpte ışığın görünmesine ise son 1,2 kilometre kalındığının bilgisini verdi.

Erzurum ile Trabzon arasında lojistik koridor olacak

Zigana Tüneli'nin bittiğinde Erzurum ile Trabzon arasında hem lojistik koridor olarak hem de ulaşım açısından büyük önem ihtiva eden bir tünel olacağına dikkat çeken Bakanlık, dünyanın en önemli, en büyük tünellerinden bir tanesi olarak Zigana Tüneli'nin hem lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacağını hem de Türkiye'nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde olacağına vurgu yaptı.

Yüzde 91 kazı, yüzde 68 kaplama işleri tamamlandı

Proje uzunluğu 14,5 km olan Zigana Tüneli'nin Trabzon ili sınırları içerisinde Trabzon-Gümüşhane Yolu'nun 43,8. km'sinden başlayıp, 66,8. km'de Gümüşhane il sınırları içerisinde Köstere mevkiinde yapım çalışmaları tamamlanmak üzere olan Köstere Deresi-Gümüşhane arası Devlet Yolu güzergahına bağlanacağını aktaran Bakanlık, Zigana Tüneli'nde bugüne kadar toplamda 2x13,3 km'lik yüzde 91 tünel kazı ve destekleme yapıldığını, ayrıca toplamda 2x 9,8 km'lik yüzde 68 kaplama işlerinin tamamlandığını bildirdi. - ANKARA

Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana'da sona yaklaşıldı
Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana'da sona yaklaşıldı
Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana'da sona yaklaşıldı
Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana'da sona yaklaşıldı
Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana'da sona yaklaşıldı
Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana'da sona yaklaşıldı
Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana'da sona yaklaşıldı
Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana'da sona yaklaşıldı
Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana'da sona yaklaşıldı
Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana'da sona yaklaşıldı
Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana'da sona yaklaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş

İSTANBUL'DAN TÜRKİYE'NİN DÖRT YANINA KORSAN TAKSİ AĞI
İSTANBUL'DAN TÜRKİYE'NİN DÖRT YANINA KORSAN TAKSİ AĞI
Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Yunanistan sınırında
Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Yunanistan sınırında
Akar: '(Yunanistan) Eşi benzeri olmayan iddialarla hem deniz hem hava sahalarının tamamına sahip çıkma iddiasıyla Türkiye'yi sınırlamak için...
Akar: "(Yunanistan) Eşi benzeri olmayan iddialarla hem deniz hem hava sahalarının tamamına sahip çıkma iddiasıyla Türkiye'yi sınırlamak için...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mansur Yavaş Süleyman Soylu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Kaan Yıldırım Burcu Biricik
Spor Salih Uçan Fatih Terim Burak Yılmaz Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana'da sona yaklaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 11:52:37. #1.15#

title