Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan 9 düzensiz Afgan göçmen muhafaza altına alındı
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Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan 9 düzensiz Afgan göçmen muhafaza altına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımlarda kamuflajlı dolaştığı görülen Afganlarla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, kimlikleri tespit edilen Afganistan uyruklu M.R. (27), Z.C. (25), R.N. (18), A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R. (21) ve H.O. (21) Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alındı.

Herhangi bir suç veya terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığı belirlenen 9 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan 9 düzensiz Afgan göçmen muhafaza altına alındı
Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan 9 düzensiz Afgan göçmen muhafaza altına alındı
Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan 9 düzensiz Afgan göçmen muhafaza altına alındı
Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan 9 düzensiz Afgan göçmen muhafaza altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan 9 düzensiz Afgan göçmen muhafaza altına alındı - Haberler
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