Zeytin yasası nedir? SON DAKİKA Zeytin yasası Meclis'ten geçti mi?

Zeytin yasası nedir? SON DAKİKA Zeytin yasası Meclis'ten geçti mi?
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Zeytin yasası nedir? Türkiye gündemini sarsan düzenleme kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada geniş yer bulan yasa teklifiyle ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, zeytin yasası tam olarak neyi kapsıyor, Meclis'te kabul edildi mi? İşte, detaylar…

Son günlerde kamuoyunun en çok konuştuğu konuların başında "Zeytin yasası" geliyor. Türkiye genelinde geniş kesimlerin tepkisini çeken bu düzenleme, hem siyaset hem çevre hem de tarım gündemini derinden etkiledi. Gündeme geldiği andan itibaren sosyal medyada büyük yankı uyandıran yasa teklifi, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Peki, Zeytin yasası nedir? Zeytin yasası Meclis'ten geçti mi, son durum nedir? İşte, merak edilenlere dair tüm detaylar…

ZEYTİN YASASI NEDİR?

Teklife göre, tapuda "zeytinlik" olarak kayıtlı arazilerde; enerji, maden ve sanayi yatırımları için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci kolaylaştırılacak. Böylece söz konusu alanlarda madencilik veya enerji projelerinin hayata geçirilmesinin önü açılabilecek. Zeytin ağaçlarının taşınması ya da yerine yeni fidan dikilmesi gibi uygulamaların yasal zemini oluşturulacak.

Zeytin yasası nedir? SON DAKİKA Zeytin yasası Meclis'ten geçti mi?Zeytin yasası nedir

ZEYTİN YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Zeytin yasasına ilişkin teklif, önce Meclis'in ilgili komisyonunda kabul edildi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Meclis Genel Kurulu'nda onaylanması bekleniyor. Henüz yasalaşma süreci tamamlanmamış olsa da, bu tasarı özellikle çevre ve tarım camiasında ciddi endişelere neden oldu.

Zeytin yasası nedir? SON DAKİKA Zeytin yasası Meclis'ten geçti mi?Zeytin yasası Meclis'ten geçti mi

Çevre örgütleri, ziraat odaları, sivil toplum kuruluşları ve muhalefet partileri, bu düzenlemenin zeytinliklerin tahrip edilmesine yol açacağını savunuyor. "Zeytin ağacı taşınamaz, kültürel ve tarımsal değeri yok edilemez" diyen birçok çevreci, tasarının geri çekilmesi gerektiğini dile getiriyor.

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