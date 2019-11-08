Zengin oldu

08.11.2019 17:53 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:58

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Nusret Aktaş, dünyanın en pahalı mantarını buldu. Aktaş, bir günde 5 kilo trüf mantarı topladı.



Nadir bulunan trüf mantarını İznik'in dağlarında arayıp bulan Aktaş, toprağın altında yetişen zengin mantar çeşidini her kazma vuruşunda çıkarmayı başardı. Lüks restoranların en pahalı menüsü olan trüf mantarının ilçede bulunması vatandaşları heyecanlandırdı. Trüf mantarı lezzetli olduğu kadar fiyatıyla da çok konuşuluyor. Trüf mantarı, kolay bulunmaması sebebiyle yüksek fiyatlardan alıcı buluyor.



Trüf, meşelik alanlarda, meşe ağaçlarının köklerinde, 5 ile 20 santim derinlikte yetişen, kokulu ektomikoriza cinsi bir mantardır. Akdeniz bölgesinde bilinmesine rağmen dünyanın birçok bölgesinde bulunuyor. - BURSA

Kaynak: İHA