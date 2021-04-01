Zelenskiy'den Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğine tepki
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Zelenskiy'den Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğine tepki

Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Zelenskiy'den Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğine tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğine tepki gösterdi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğine tepki gösterdi.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, provokasyonlara hazır olduklarını belirtti.

Askeri tatbikat şeklinde Ukrayna sınırında güç göstermenin ateşkes ve barış müzakerelerini baskı altına almak için bir girişim olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ordu sadece güç ve kuvvet değildir, ayrıca akıl ve dengedir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptıklarını belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içerisinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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