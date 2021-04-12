Zehir tacirlerine operasyon: 27 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zehir tacirlerine operasyon: 27 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zehir tacirlerine operasyon: 27 gözaltı

Denizli'de narkotik timleri, birçok sokak satıcısına yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.

Denizli'de narkotik timleri, birçok sokak satıcısına yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli'de sokak satıcılarına yönelik birçok operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamından 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 19 bin 905 adet ecstasy, 108 gram metamfetamin, 3 bin 63 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, bin 107 gram kannabinoid, Çok sayıda satışa hazır eroin, esrar ve uyuşturucu sentetik ecza hap, 3 adet hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 53 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 10'u tutuklandı. - DENİZLİ

Zehir tacirlerine operasyon: 27 gözaltı
Zehir tacirlerine operasyon: 27 gözaltı
Zehir tacirlerine operasyon: 27 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Ersin Korkut Kaan Yıldırım Murat Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Diego Gökhan Töre Fatih Terim Necip Uysal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zehir tacirlerine operasyon: 27 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 16:54:01. #1.16#
title