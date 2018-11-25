Zara'da 'Millet Bahçesi' Açıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde Kızılırmak sahilinde inşaatı tamamlanan 'Millet Bahçesi' hizmete açıldı.

Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala,"İlçemizde ihtiyaç duyulan sosyal alanların inşa ederken 'Kızılırmak boşa akar Zaralılar ona bakar' söylemini sona erdirdik. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ülke genelinde açılmaya başlayan millet bahçelerimizin ilklerinden biri olma özelliğini taşıyan sosyal tesisimiz belediye meclıs kararıyla millet parkı olarak açılmıştır" dedi.

Millet Bahçesi hakkında bilgiler veren Başkan Pala,"Karşıyaka Köprüsü ile Yeni Cami Mahallemizdeki köprümüz arasındaki Kızılırmak sahili boyunca halkımızın hizmetine açtığımız millet bahçemiz içerisinde bir adet millet konağımız, düğün salonumuz, süs havuzlarımız, çocuk oyun parklarımız, kamelyalarımız, spor alanlarımız, yeşil alanlarımız ile yürüyüş parkımız mevcuttur. İnşallah önümüzdeki yıl da Devlet Su İşleri tarafından inşası devam eden Kızılırmak taşkın koruma duvarları ile bir adet araç trafiğine açık 4 adet de yaya trafiğine açık köprülerimiz tamamlanmış olacak. Millet Bahçemiz bu projelerimizle birlikte bölgenin ve ilimizin cazibe merkezlerinden birisi olacaktır." diye konuştu. - SİVAS