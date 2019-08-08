ZANKA İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe'in transfer görüşmelerini sürdürdüğü Danimarkalı futbolcu Zanka İstanbul'a geldi.
08.08.2019 06:11
Fenerbahçe'in transfer görüşmelerini sürdürdüğü Danimarkalı futbolcu Zanka İstanbul'a geldi. İstanbu Havalimanı'na gelen Zanka'yı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Damien Comolli karşıladı. Sabaha karşı 04.30'da İstanbul'a inen Zanka'ya havalimanında bulunan taraftarlar ilgi gösterirken 29 yaşındaki futbolcu daha sonra özel araçla alandan ayrıldı.
Görüntü dökümü:
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-Zanka'nın gelişi
-Karşılanması
-Fotoğraf çekimi
-Alandan ayrılması
-Detaylar
- İstanbul
Kaynak: DHA