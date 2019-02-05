Zabıtalar Tüketici Hakları Konusunda Bilgilendirildi

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün katkısı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Zabıta Personeline İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı" Gaziantep'te yapıldı.

Çetin Emeç Toplantı Salonunda başlayan çalıştayda açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, tüketicinin ticari ve mesleki açıdan, üreticinin ise birçok kanun ve yasayla korunmaya kavuştuğunu belirtti.

Yasaların, kanunların, yönetmenliklerin ve mevzuatların her ne kadar iyi olursa olsun, ancak uygulamalarda ve denetimlerde aksaklıklar olduğu sürece kanun ve yasaların çok da öneminin olmayacağını vurgulayan Aksoy, bu durumda zabıta kuruluşlarına büyük görevler düştüğünü kaydetti.

Belediyeler olarak kendilerine bu noktada daha çok sorumluluklar düştüğünü ifade eden Aksoy, "İl ve ilçelerdeki zabıta kuruluşlarımız bu anlamda daha duyarlı ve bilinçli olmaları gerekiyor. Tüketici için bilinçli çalışmalar yaparken özellikle fırsatçılara meydan vermemek gerekiyor. Türk ekonomisine karşı bir kampanya yürüten veya yürütmek isteyenlere karşı duyarlık olmak lazım" dedi.

Aksoy, vatandaşların bilinçli bir tüketici olabilmesi adına çalışmalar yaparken, üreticinin ve esnafın da kaliteli mal satmak ve satış sonrası yükümlülükleri konusunda bilinçlendirme yapıldığını söyledi. Aksoy, temel amaçlarının ve hedeflerinin cezalandırma değil, kaliteyi yükseltmek olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan ise, tüketici haklarının yasa altına alınması ve korunması için bir takım tedbirler aldıklarını anlattı. Uzunoğlan, tüketici haklarının korunması, uygulanması, yaygınlaşması ve yasallaşması için birçok şehirde bu tür çalıştayların yapıldığını ve ilgili birim ile kurumların bilgilendirildiğini vurguladı.

Gaziantep Ticaret İl Müdür Vekili Kürşat Turpçu da, Gaziantep'teki çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Gün boyu devam eden çalıştayın sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım, Gaziantep'teki çalışmaları ile ilgili bir sunum yaptı. Yıldırım sunumunda zabıtanın tüketici ile esnaf arasındaki ilişkileri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Çalıştayda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı M. Salih Yıldırım, Gaziantep'te örnek bir belediyecilik yapıldığını, zabıta teşkilatı olarak kendilerinin de üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiklerini söyledi.

Yıldırım, Gaziantep'in sanayisi, turizm ve ticari potansiyeli ile üreten bir kent olduğunu ifade ederek bir sunum yaptı.

Çalıştaya, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve ilçe belediyelerinden zabıta personelleri ile çalışanları katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA