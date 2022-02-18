Yüzlerce doğal ürünü tüketiciyle buluşturan getirecem.com, "Yılın Girişimcilik" ödülüne layık görüldü - Haberler
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Yüzlerce doğal ürünü tüketiciyle buluşturan getirecem.com, "Yılın Girişimcilik" ödülüne layık görüldü

Haberler.com - Güncel
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Yüzlerce doğal ürünü tüketiciyle buluşturan getirecem.com,

450'den fazla doğal ve yöresel ürünü tüketiciyle buluşturan Batman merkezli e-ticaret sitesi "getirecem.com", Batman Üniversitesi Uluslararası Bilişim Kongresi'nde "Yılın Girişimcilik" ödülünü aldı.

MİDYAT, MARDİN (Haberler.com) - Batman'ın yöresel ürünlerini vatandaşlara sunma hedefiyle 2018 senesinde kurulan "getirecem.com" sitesi, ilk yılından itibaren yakaladığı hızlı yükselişini devam ettiriyor.

"YILIN GİRİŞİMCİLİK" ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜLER

2018'de en hızlı büyüyen e-ticaret sitesi ödülünü alan getirecem.com bu hafta da Batman Üniversitesi Uluslararası Bilişim Kongresi'nde "Yılın Girişimcilik" ödülünü aldı.

Yüzlerce doğal ürünü tüketiciyle buluşturan getirecem.com, 'Yılın Girişimcilik' ödülüne layık görüldü

450'DEN FAZLA DOĞAL ÜRÜN SEÇENEĞİ VAR

Sason bal ve cevizi, Midyat'ın cevizli sucuğu, Gercüş'ün pekmezi, Siirt fıstığı başta olmak üzere 450 kalem doğal ürün zenginliğine sahip olan firma; aynı zamanda ev hanımlarına evlerinde yaptırdığı içli köfte, mantı ve turşuları da tüketiciyle buluşturuyor. Kadın istihdamına önem veren firma, bu şekilde pek çok insana da iş imkanı sağlıyor.

Haberler.com - Güncel

Batman Üniversitesi, Girişimcilik, E ticaret, Midyat, Batman, Güncel, Haberler

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