Yurtta hava durumu Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum ve Kırşehir...

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve İç Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre,hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 12

İstanbul: Çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı 11

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 21

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 11

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 11

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 20

Kaynak: İHA