27.08.2019 09:10

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu, Erzurum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 31 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32 İzmir: Az bulutlu ve açık 33 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33 Adana: Parçalı ve az bulutlu 35 Antalya: Az bulutlu ve açık 37 Samsun: Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 30 Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 27 Erzurum: Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

(İHA)

Kaynak: İHA