Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Sinop, Tokat, Erzincan ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağış alan kıyı kesimler ile Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile sabah saatlerinde Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; mevsim normalleri civarında; kuzey ve iç kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı; Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 4

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 12

Adana: Parçalı bulutlu 17

Antalya: Parçalı bulutlu 19

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 400 metre üzeri rakımlı kesimleri kar yağışlı (Yağışlar doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli) 9

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde doğusu yağmurlu 8 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı