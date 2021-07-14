"Yürekleri Sevgi Dolu, Sevgileri Karşılıksız"
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"Yürekleri Sevgi Dolu, Sevgileri Karşılıksız"

'Yürekleri Sevgi Dolu, Sevgileri Karşılıksız'
Bültenler - Haberler | Güncel

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile eşi Semra Çınar, down sendromlu çocukları ile ailelerini Tarihi Yeşilyurt Konaklarında ağırladı. Başkan Çınar, " Özel çocuklarımızın yürekleri sevgi dolu, sevgileri ise karşılıksızdır." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifinin ortaklaşa düzenledikleri gezi programına katılan down sendromlu çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Tarihi Yeşilyurt Konaklarının özel misafirlerini yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile eşi Semra Çınar'da, çocuklarla yakından ilgilendiler.

Yeşilyurt'ta herkesin mutlu ve huzurlu olması için çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dezavantajlı gruplara her zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarını ifade ederken, özel çocukları mutlu görmenin kendilerine huzur verdiğini söyledi.

Tarihi Yeşilyurt Konaklarında özel ve değerli misafirlerini ağırladıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ile Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifimize öncelikle böylesine güzel bir gezi programı düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Yeşilyurt'umuzun tarihi bölgelerinden Çırmıhtımız bu sefer çok özel ve değerli misafirlerini ağırladı.Yüzlerindeki gülümseme ve yüreklerindeki umutla bizlere huzur aşılayan özel çocuklarımızı ve ailelerini burada ağırlamaktan büyük bir kıvanç duymaktayız. Yürekleri sevgi dolu, sevgileri ise karşılıksız olan özel çocuklarımızın yaşadıkları mutluluğu anlatacak kelime yoktur. Biz onları seviyoruz ve her zaman en güzel şartlarda hayatlarını sürdürmeleri içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz. Onlar toplumun en güzel renkleridir.Büyük bir fedakarlıkla çocuklarına en güzel şekilde bakan aile mensuplarımızın emeklerini takdirle karşılıyoruz. Özel misafirlerimizle bölgemizin kültürel zenginliklerimizi geleceğe taşımakadına hizmete sunduğumuz konaklarımızı ve müzelerimizi gezdik, onlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık.Tüm çocuklarımıza Rabbim sağlık ve afiyet nasip etsin, bizler onların her zaman yanındayız.Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt'ta herkesin sağlıklı, mutlu ve huzurlu olması için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile eşi Semra Çınar, Tarihi Yeşilyurt Konaklarının güzel ve sakin atmosferinde neşe dolu anlar yaşayan down sendromlu çocuklar ve ailelerini ziyaretin sonunda Kahve Konağında ağırlayarak sohbet ettiler.

Kaynak: Bültenler

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