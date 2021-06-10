Yüreğir Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
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Yüreğir Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Yüreğir Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yüreğir Belediyesi, ilçeye daha iyi hizmet verebilmek için satın aldığı yeni araçlarla araç filosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

Yüreğir Belediyesi, ilçeye daha iyi hizmet verebilmek için satın aldığı yeni araçlarla araç filosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Son 2 yılda 41 yeni aracı öz kaynaklarıyla bünyesine kazandıran ve yıl içinde de ihtiyaçlar doğrultusunda birimlere araç takviyesi yapan Yüreğir Belediyesi, iki adet vakumlu yol süpürme aracını Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine dahil etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Hizmet birimlerimizin başında gelen Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü gibi sahada aktif müdürlüklerimizin çalışmalarında kolaylık sağlayacak araç takviyelerimizi gerçekleştirerek halkımıza daha iyi hizmet etme adına her geçen gün filomuzu güçlendiriyoruz. Yeni araçlarımız hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Son 2 yılda 8 adet çöp kamyonu, 6 adet çöp taksi, 3 adet vakumlu mini süpürge, 2 adet cenaze aracı, 13 adet çift kabinli kamyonet, 3 adet kazıcı-yükleyici, 1 adet asfalt yama silindiri ve 5 adet binek aracı ilçe sakinlerinin hizmetine sunan Yüreğir Belediyesi, yeni alınan 2 adet vakumlu yol süpürme aracı ile yeni araç sayısını 43'e yükseltti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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