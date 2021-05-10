Meriç Nehri'nde Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye'ye itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Meriç Nehri'nde Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye'ye itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Meriç Nehri'nde Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye'ye itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Meriç Nehri'nde Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye'ye itilen 18 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Meriç Nehri'nde Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye'ye itilen 18 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, 18 düzensiz göçmenin Yunanistan'dan yasa dışı yollardan Türkiye'ye itilmeye çalışıldığının ve bir botlarının alabora olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Düzensiz göçmenlerin Edirne hududundaki MSB personeli tarafından Meriç Nehri'nde kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, "Göçmenler, 2 gün önce Yunanistan'a geçtiklerini ve burada güvenlik güçleri tarafından tahta sopalarla dövüldüklerini, zorla kimliklerinin, paralarının, telefonlarının ve ayakkabılarının alındığını, aç ve susuz olarak bir binada tutulduklarını söyledi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, düzensiz göçmenlerin Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye'ye itildiklerini söyledikleri bildirildi.

Düzensiz göçmenlerin vücudundaki darp izlerini gösteren fotoğraflara da açıklamada yer verildi.

Meriç Nehri'nde Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye'ye itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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