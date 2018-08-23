Yunanistan'ın Fetö'cülere İltici Hakkı Tanıması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yunanistan yargısının FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere iltica hakkı vermesi konusunda, "Darbecilere gösterilen müsamaha, yeni darbeleri, darbeci zihniyetini desteklemek demektir. Bunu komşumuza yakıştıramıyoruz." dedi.

Kurban Bayramı dolaysıyla Bingöl'de temaslarını sürdüren Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan Danıştayının darbeci askerlere yönelik aldığı skandal kararı kınadığını belirtti.

Kararın kamu vicdanına ve uluslar arası hukuka uygun bir karar olmadığını kaydeden Yılmaz, Yunanistan'ın aldığı karardan bir an önce geri dönmesi gerektiğini anlattı.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"İlgili makamların bu konuda gerekli adım atmalarını bekliyoruz. Uluslar arası camianın da Avrupa Birliği başta olmak üzere bu konuda prensipli bir şekilde konuya yaklaşmasını bekliyoruz ve herkesin kınamasını bekliyoruz. Darbecilere gösterilen müsamaha, yeni darbeleri, darbeci zihniyetini desteklemek demektir. Bunu komşumuza yakıştıramıyoruz. İnşallah bu yanlıştan en kısa sürede dönerler ve demokratik değerleri sahiplenirler, uluslar arası hukuku sahiplenirler. Milletimizin vicdanını yaralayıcı kararları bir an önce kaldırırlar. Bunu temenni ediyoruz."