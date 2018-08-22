Yunanistan Danıştayı Skandal Bir Karara İmza Attı"

Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan Danıştayı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanınmasına Yunanistan Hükümeti'nin itirazını reddederek skandal bir karara daha imza atmıştır" açıklamasında bulundu.

Yunanistan Danıştayı Skandal Bir Karara İmza Attı

Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan Danıştayı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanınmasına Yunanistan Hükümeti'nin itirazını reddederek skandal bir karara daha imza atmıştır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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