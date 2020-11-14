Yunanistan'da kreş ve ilkokullar 14 gün kapalı kalacak
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Yunanistan'da kreş ve ilkokullar 14 gün kapalı kalacak

14.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 14.11.2020 15:00
Yunanistan'da kreş ve ilkokullar 14 gün kapalı kalacak

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kreş ve ilkokulların 14 gün süreyle kapatıldığı bildirildi.

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kreş ve ilkokulların 14 gün süreyle kapatıldığı bildirildi.

Eğitim Bakanı Niki Kerameus, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında eğitim kurumlarında alınacak yeni tedbirleri açıkladı.

İlkokul, kreş ve çocuk bakım merkezlerinin 27 Kasım Cuma gününe kadar kapalı kalacağını belirten Kerameus, bu kurumların belirli saat aralıklarında uzaktan eğitim vereceğini kaydetti.

Ulusal karantinanın uygulandığı Yunanistan'da orta ve yükseköğretim kurumlarının tamamı daha önce uzaktan eğitime geçmiş, okul öncesi ve ilköğretim kurumları bu kapsama dahil edilmemişti.

Ülkede geçen perşembe, 3 bin 336 yeni tanı ve 50 ölü ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka ve ölü sayılarına ulaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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