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Yunak'ta düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi

Yunak'ta düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi
AA / Abdulkadir Uysal - Haberler | Güncel

Konya'nın Yunak ilçesinde kamu kurumları ve STK çalışanları ile öğretmenlerin oluşturduğu takımların mücadele ettiği "Başkan Ali Konak Gençliği Abisi" voleybol turnuvası sona erdi.

KONAK, İZMİR (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde kamu kurumları ve STK çalışanları ile öğretmenlerin oluşturduğu takımların mücadele ettiği "Başkan Ali Konak Gençliği Abisi" voleybol turnuvası sona erdi.

İlçede dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştirmek için Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yunak Temsilciliği ile AK Parti Yunak İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 8 takımın katıldığı voleybol turnuvası final müsabakasıyla son buldu.

Yunak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne ait kapalı spor salonunda 1 aydır devam eden müsabakalar sonunda Opetspor ile Besyospor takımı finalde karşı karşıya geldi.

Heyecanlı geçen final maçında 3 setin 3'ünü de alan Besyospor takımı şampiyon oldu.

Şampiyon olan Besyospor takımına ve dereceye giren diğer takımlara ödüllerini, Yunak Belediye Başkanı Ali Konak ile Başkan Yardımcısı Hacı Erşan verdi.

Maç sonrası konuşan Başkan Konak, "Öncelikle, bir aydır devam eden turnuvanın, adı gibi 'dostluk ve kardeşlik' havasında geçmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Amacımız sporun birleştirici özelliğini ortaya çıkarmak ve uzun süredir yaşadığımız pandeminin stresini bir nebze olsun üzerimizden atmaktı. Turnuvanın amacına ulaştığını düşünüyorum." diye konuştu.

Konak ayrıca turnuvaya katılan tüm takımlara ve tribünlerden maçları izlemeye gelen taraftarlara ayrı ayrı teşekkür etti.

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AA / Abdulkadir Uysal - Son Dakika Haberleri

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