Yüksekten Düşen Çiftçi Yaralandı
Siirt'te ot topladığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düşen çiftçi yaralandı.
Siirt'te ot topladığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düşen çiftçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pervari ilçesi Akyayla köyü mevkisinde çiftçi Salih Oygur, çiriş otu topladığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düştü.
AFAD ve UMKE ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı Oygur, 112 Acil Sağlık ambulansıyla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Oygur'un vücudunun çeşitli yerlerinde kırık oluştuğu öğrenildi.