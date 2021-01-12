Yüksekovalı kayakçılar Erzurum'dan 25 madalya ile döndü
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Yüksekovalı kayakçılar Erzurum'dan 25 madalya ile döndü

12.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:39
Yüksekovalı kayakçılar Erzurum'dan 25 madalya ile döndü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kayak takımı sporcuları, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) 2021 yılı faaliyet programı kapsamında Erzurum'da yapılan Kayaklı Koşu A grubu 1. Etap Müsabakaları'nda 25 madalya ile döndü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kayak takımı sporcuları, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) 2021 yılı faaliyet programı kapsamında Erzurum'da yapılan Kayaklı Koşu A grubu 1. Etap Müsabakaları'nda 25 madalya ile döndü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8-10 Ocak'ta Kandilli Kayak Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalara 349 sporcu katıldı.

Dört kategorideki etap yarışlarında ilk gün klasik, ikinci gün serbest stil yarışları yapıldı. Yüksekova Kayak Takımı sporcuları, yarışlarda 25 madalya alarak başarılı bir performans sergiledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, elde ettikleri başarıdan dolayı sporcuları kutladı.

Hakkarili sporcuların son yıllarda elde ettiği başarılarla göz doldurduğunu belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Neredeyse her alanda Avrupa ve Türkiye'de düzenlenen sportif faaliyetlerde büyük başarılar elde eden Hakkarili sporcular, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen kayaklı koşuda da gururumuz oldu. Desteklerinden Valimiz İdris Akbıyık'a Yüksekova Kaymakamımız Osman Doğramacı'ya, Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz İlhan Yılmaz'a, Yüksekova Milli Eğitim Müdürümüz Servet Canlı'ya, antrenörlerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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