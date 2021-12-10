Yüksekova İlçesi Yukarı Güveç Mezrasında 515.800 Gram Eroin Maddesi Ele Geçirildi

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (Habermetre) - İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

10. 12. 2021 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Yukarı Güveç mezrasında bulunan araziye gömülü vaziyetteki çuvallar içerisinde;

1009 parça halinde 515. 800 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanmış olup; adli tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

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