Yüksekova'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlaması pandemiye takıldı
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Yüksekova'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlaması pandemiye takıldı

İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Haberler | Spor

Yüksekova'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlaması pandemiye takıldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları yapılamadı.

Yüksekova'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlaması pandemiye takıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları yapılamadı.

Göztepe'yi 2-1 yenen Beşiktaş'ın şampiyon olması sevinci korona virüs pandemisine takıldı. Deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenen Beşiktaş, 2 averaj farkla şampiyon olurken, Yüksekova'da siyah beyazlı taraftarlar, uygulanan kısıtlama nedeniyle sokaklara inemedi.

Şampiyonluk sevincini evlerinde kutladıklarını ifade eden Beşiktaş taraftarı Süleyman Atılgan, "Bugün büyük sevinçle takımız Beşiktaş şampiyon oldu. Büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Şuan bu hastalık olmasaydı dışarıya çıkıp kutlardık, ama maalesef sevincimizi evde yaşadık. Bize bu sevinci yaşatan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın başta olmak üzere tüm Beşiktaş oyuncularını tebrik ediyorum" dedi.

Yüksekova'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlaması pandemiye takıldı
Yüksekova'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlaması pandemiye takıldı
Yüksekova'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlaması pandemiye takıldı
Yüksekova'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlaması pandemiye takıldı
Yüksekova'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlaması pandemiye takıldı
Yüksekova'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlaması pandemiye takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

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