Yüksekova'da 2 Bin 315 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 bin 315 kök kenevir ele geçirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Yüksekova ilçesi Kamışlı köyündeki iki farklı evin bahçesinde ve bir tarlada toplam 2 bin 315 kök kenevir ele geçirildiği belirtildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi. - HAKKARİ