Yüksekova'da 1 kilometrelik 'izin' kuyruğu oluştu
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Yüksekova'da 1 kilometrelik 'izin' kuyruğu oluştu

İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Haberler | Güncel

Yüksekova'da 1 kilometrelik 'izin' kuyruğu oluştu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 17 günlük tam kapanma öncesinde vatandaşlar izin almak için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Yüksekova'da 1 kilometrelik 'izin' kuyruğu oluştu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 17 günlük tam kapanma öncesinde vatandaşlar izin almak için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

17 günlük kısıtlama öncesi vatandaşı izin alma telaşı sardı. Farklı sebeplerden dolayı izin almak için Yüksekova Belediyesinin önüne gelen vatandaşlar, burada izin alabilmek için sıraya girdi. Zaman zaman sosyal mesafeyi unutan kalabalık, polis ekiplerin yaptığı anonsla uyarıldı ve tek tek içeri alındı.

Vahattin Örtaş, "Yaklaşık 3 saattir buradayız. Biz çiftçiyiz, ancak ilçe merkezinde ikamet ediyoruz. Ekinlerimiz var, köye gelip gitmek için sıraya girdik. Maalesef uzun kuyruklar oluşmuş. İnşallah vatandaş kurallara uyar" dedi.

Yüksekova'da 1 kilometrelik 'izin' kuyruğu oluştu
Yüksekova'da 1 kilometrelik 'izin' kuyruğu oluştu
Yüksekova'da 1 kilometrelik 'izin' kuyruğu oluştu
Yüksekova'da 1 kilometrelik 'izin' kuyruğu oluştu
Yüksekova'da 1 kilometrelik 'izin' kuyruğu oluştu
Yüksekova'da 1 kilometrelik 'izin' kuyruğu oluştu
Yüksekova'da 1 kilometrelik 'izin' kuyruğu oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

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