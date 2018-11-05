Ypg/pkk-Deaş Arasında Yeni Anlaşma İddiası

DEYRİZOR/WASHINGTON/ Suriye'nin Deyrizor ilinde 7 ABD askerinin DEAŞ tarafından alıkonulduğu, YPG/PKK'nın da askerleri geri almak için takas anlaşması yaptığı iddia edildi.

Deyrizor'daki güvenilir yerel kaynakların ilettiği bir iddiaya göre, terör örgütü DEAŞ, eylül ayında Deyrizor'da ABD'nin desteklediği YPG/PKK ile girdiği çatışmalarda 7 ABD askerini alıkoydu.

DEAŞ, askerlerin bir kısmını Ömer ve Tenek petrol sahalarına, kalanını ise Hecin kampına düzenlediği saldırılarda ele geçirdi.

Yerel unsurların araya girmesiyle 28 Eylül'den bu yana askerleri elinde tutan DEAŞ ve YPG/PKK arasında pazarlık yapıldı.

DEAŞ, askerleri serbest bırakması karşılığında, YPG/PKK'dan, Azrak petrol kuyusu ile diğer bazı kuyulardan çekilmesini ve Şiife beldesine tıbbi malzeme ve gıda girmesine izin vermesini istedi.

İki terör örgütü arasında anlaşmaya göre, YPG/PKK, söz konusu kuyulardan çekildi ve karşılığında ABD askerlerini teslim aldı.

Tıbbi malzeme ve gıda girişi ise henüz gerçekleşmedi.

Koalisyon kabul etmedi

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon yetkilisi, AA muhabirinin sorusu üzerine, DEAŞ'ın elinde ABD askerlerinin olduğu iddiasını reddetti.

YPG/PKK-DEAŞ arasında bu konuda bir anlaşma yapıldığı iddiasına ilişkin de yetkili, "Koalisyon DEAŞ ile herhangi bir anlaşma yapmamıştır." dedi.

ABD önceki anlaşmaları kabul etmişti

YPG/PKK geçen seneden bu yana Rakka ve Deyrizor'da DEAŞ ile birçok kez takas anlaşması yapmış, bunlar basına yansımıştı.

Koalisyon sözcülerinden Eric Pahon, 14 Kasım 2017'de AA muhabirine bu anlaşmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Koalisyon tamamen katılmasa da ortaklarımızın kararına saygı duyduk." ifadesini kullanmıştı.

Deyrizor'daki çatışmalar

Terör örgütleri YPG/PKK ile DEAŞ arasında Deyrizor'daki çatışmalar 11 Eylül'den bu yana sürüyordu.

YPG/PKK, DEAŞ'ın Suriye'nin enerji zengini kenti Deyrizor'daki varlığını tümüyle bitirmek için ABD ve Fransa'nın desteğiyle yoğun saldırılar düzenledi.

Fakat ABD ve Fransa'nın desteğine rağmen örgüt ilerleyemedi, DEAŞ'lı teröristlerin sert karşılıklar vermesi sonucu ele geçirdiği yerlerden kısa süre sonra çekilmek zorunda kaldı.

YPG/PKK, yalnızca 27 Eylül'de ele geçirdiği Bagoz belde merkezini elinde tutabildi.