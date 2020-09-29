Yozgat Belediyesi, yol ve kaldırım düzenleme çalışması başlattı
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Yozgat Belediyesi, yol ve kaldırım düzenleme çalışması başlattı

29.09.2020 11:15 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:15
Yozgat Belediyesi, yol ve kaldırım düzenleme çalışması başlattı

Yozgat Belediyesi, saat kulesi ve belediye binası çevresinde yol ve kaldırım düzenleme çalışması başlattı.

Yozgat Belediyesi, saat kulesi ve belediye binası çevresinde yol ve kaldırım düzenleme çalışması başlattı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, gazetecilere, kentin en önemli tarihi yapılarından biri olan saat kulesi ve belediye binası çevresinin halkın ve dışarından gelen insanların en fazla kullandığı alanlar olduğunu söyledi.

Bu bölgenin adeta şehrin giriş kapısı olduğunu vurgulayan Köse, "Biz burayı ne kadar düzenli ve temiz tutarsak, gelen misafirlerimizin hafızasında pozitif bir yer tutar. Özellikle de halkımızın en fazla kullandığı alan olmasından dolayı insanlarımızın güzellikler içerisinde yaşamasını istedik." dedi.

Dörtyol kavşağında belediye binasına, saat kulesinden eski askerlik şubesine, buna ek olarak Emniyet Caddesi'nden Sungurlu Caddesi'nde Karslıoğlu konağına kadar olan bölgede çalışma yapacaklarını aktaran Köse, "Bu bölgede altyapı çalışmalarımız olacak, asfaltı yenileyeceğiz, yeni tip kaldırımlar yapacağız. Kod düşürmesi gereken yerlerde kod düşürmesi yapılacak. Kaldırım taşlarımız soğuk havaya, tuza, buzlanma ve solüsyona karşı dayanıklı olacak. Dekoratif ışıklandırma yaparak bu bölgeyi güzel bir görünüme kavuşturacağız." diye konuştu.

Köse, çalışmaların yaklaşık 2 ayda tamamlanacağını, bu süre içerisinde de vatandaşı sıkıntıya sokmamak için de gerekli özeni göstereceklerini, çalışmaları etap etap yapacaklarını belirtti.

Bu çalışmaları tamamladıktan sonra Lise Caddesi'nde bir çalışma başlatacaklarını anlatan Köse, şöyle devam etti:

"Lise Caddesi'ndeki kaldırımlara daha önce döşenen parke taşlar şehrimizin doğal ve kış şartlarına uygun olmadığı için vatandaşlarımızdan büyük şikayet geliyor. Özellikle kış mevsiminde düşmeye bağlı olarak yaralanmalar oluyor. Halkımızın da çoğunluğu kaldırımların yenilenmesini istiyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de çalışma yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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