Yozgat Belediye Başkanı: 7 belediye çalışanı 'zimmet' suçundan gözaltında (2)
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Yozgat Belediye Başkanı: 7 belediye çalışanı 'zimmet' suçundan gözaltında (2)

4 KİŞİ TUTUKLANDIYozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından pazar günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 7 belediye çalışanı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yozgat Belediye Başkanı: 7 belediye çalışanı 'zimmet' suçundan gözaltında (2)
02.06.2020 23:05 | Son Güncelleme: 02.06.2020 23:05

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından pazar günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 7 belediye çalışanı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan  şüphelilerden E.Ç., A.U.K., İ.C.A. ve M.B.T. tutuklanırken, Ö.Ş., U.Ü. ve O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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