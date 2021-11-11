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Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil böyle çarptı Rize'de yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 9 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

RİZE (İHA) - Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil böyle çarptı

RİZE - Rize'de yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 9 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Kaza merkeze bağlı Taşlıdere Mahallesi, Eski Rize-Hopa yolu üzerindeki Okullar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'den Çayeli istikametine doğru giden Y. B. kontrolündeki 53 AAD 023 plakalı otomobil bir anda yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Kübra Kıdal isimli 9 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Kazada yaralanan Kıdal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük kızın yoğun bakımda olduğu, hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Y.B. kontrolündeki 53 AAD 023 plakalı otomobilin 9 yaşındaki Kübra Kıdal'a çarptığı kazanın görüntüleri ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde küçük kızın araçlar için yeşil ışık yandığı sırada yaya geçidi üzerinden yola çıktığı, otomobilin sağ tarafından kıza çarptığı anlar anbean kaydedildi.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil böyle çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil böyle çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Son Dakika Haberleri
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