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Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama araba çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama araba çarptı -Talihsiz adam yoğun bakıma kaldırıldı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşında ki yaşlı adama araba çarptı, kazada talihsiz adam yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama araba çarptı

-Talihsiz adam yoğun bakıma kaldırıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşında ki yaşlı adama araba çarptı, kazada talihsiz adam yaralandı.

Kaza Siverek-Çermik karayolunu birbirine bağlayan Mevlana Celalettin-i Rumi Bulvarı, Diş Hastenesi kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Şahin Özbay idaresindeki 01 CKG 08 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşında ki Davut Gözen'e çarptı. Kaza sonucu Davut Gözen ağır yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralının hayati tehlikesi bulunduğundan, yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama araba çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama araba çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama araba çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama araba çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama araba çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama araba çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama araba çarptı

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İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Son Dakika Haberleri

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