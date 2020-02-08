Yolu kardan ulaşıma kapanan köydeki hasta çocuğun imdadına ekipler yetişti
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Yolu kardan ulaşıma kapanan köydeki hasta çocuğun imdadına ekipler yetişti

Ağrı'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Uzunveli köyünde 9 yaşındaki hasta Dilara Doğan için ekipler seferber oldu.

08.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:48
Yolu kardan ulaşıma kapanan köydeki hasta çocuğun imdadına ekipler yetişti

'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Uzunveli köyünde 9 yaşındaki hasta için ekipler seferber oldu.

Doğan ailesi, çocukları Dilara'nın şiddetli karın ağrısı ve durumunun gittikçe kötüleşmesi nedeniyle 112 ekiplerinden yardım istedi.

Bölgede günlerdir etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olduğu için köye gidemeyen sağlık ekipleri, durumu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bildirdi.

Harekete geçen karla mücadele ekipleri, uzun uğraşlar sonucu köy yolunu ulaşıma açtı.

Dilara, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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