Yolcu Midibüsü Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı

DÜZCE'de kontrolden çıkan yolcu midibüsünün elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi'nde meydana geldi. Sakarya'nın Hendek ilçesi ile Düzce arasında yolcu taşımacılığı yapan Düzce Güven firmasına ait Yılmaz Uludağ yönetimindeki 81 BY 464 plakalı midibüs, otogara giderken sürücüsünün kontroünden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, midibüs şoförü Yılmaz Uludağ ile muavin Emre Yardım yaralandı. Elektrik direği devrilirken, teller de koptu.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. - Zce