Son dakika haber | Yol kenarında yakılan lastik ateşi korkuttu
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Son dakika haber | Yol kenarında yakılan lastik ateşi korkuttu

25.11.2020 23:07 | Son Güncelleme: 25.11.2020 23:58

Son dakika haberi: Yol kenarında yakılan lastik ateşi korkuttu Tekirdağ Malkara'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan araç lastikleri paniğe neden oldu.

Yol kenarında yakılan lastik ateşi korkuttu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan araç lastikleri paniğe neden oldu.

Camiatik Mahallesi D-110 yan yolun 14 Kasım Stadyum mevkiinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan araç lastikleri vatandaşların tepkisini çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yanan ateşi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

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Yanan ateşi görüp ekibe ihbarda bulunduklarını ifade eden Selçuk İşgüzar isimli genç, bilinçsizce yakılan ateşin trafiği tehlikeye düşürdüğünü ve lastiklerin ateşe verilmesinin doğru olmadığını ifade etti.

Polis ekipleri, lastikleri ateşe veren şahısları arıyor.

Son dakika haber | Yol kenarında yakılan lastik ateşi korkuttu
Son dakika haber | Yol kenarında yakılan lastik ateşi korkuttu
Son dakika haber | Yol kenarında yakılan lastik ateşi korkuttu
Son dakika haber | Yol kenarında yakılan lastik ateşi korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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