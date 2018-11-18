Yol Kenarında Gördüğü Yaralı Tilkiye Sahip Çıktı

ÇORUM'da, sürücünün çarpıp, ölüme terk ettiği yaralı tilkiyi başka sürücü kurtardı. Ahmet Kabadayı, yol kenarında gördüğü yaralı tilkiyi alıp, veterinere götürdü. Adana'dan Samsun'a gitmek için dün saat 23.00 sıralarında otomobiliyle yola çıkan Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Kabadayı, Çorum'a 30 kilometre kala yol kenarında yatan tilkiyi gördü. Sürücünün çarptığı sanılan yaralı tilkiyi aracına alan Kabadayı, Çorum Belediyesi Hayvan Barınağı'nın nöbetçi veterinerine götürdü. Ayaklarında kırık, vücudunda ezilmeler olduğu belirlenen yaralı tilki, tedaviye alındı. - Çorum