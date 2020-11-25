Yoklama kaçağı ve aracı sigortasız sürücü "Köpek gibi yalvarıyorum çek" deyip poz verdi

Yoklama kaçağı ve aracı sigortasız sürücü "Köpek gibi yalvarıyorum çek" deyip poz verdi Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayan ve bir süre yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan sigortasız araç kullanan yoklama kaçağı olduğu tespit edilen sürücü ceza yememek için polis ekiplerine uzun süre...

Yoklama kaçağı ve aracı sigortasız sürücü "Köpek gibi yalvarıyorum çek" deyip poz verdi

AKSARAY - Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayan ve bir süre yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan sigortasız araç kullanan yoklama kaçağı olduğu tespit edilen sürücü ceza yememek için polis ekiplerine uzun süre dil dökerken, kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, "Köpek gibi yalvarıyorum çek. Haberde izleyim kendimi şöyle güzel çek, yakışıklı çek" diyerek poz verdi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Yeni Sanayi Sitesinde polis ekipleri şüphe üzerine 42 FR 876 plakalı otomobile dur ihtarına bulundu. İhtara uymayan sürücü sanayiden Aksaray - Konya Karayolu istikametine kaçarken polis ekiplerinin kovalamacası sonucu E-90 Karayolunda bir petrol istasyonunda yakalandı. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü Muharrem K. (32)'nın yapılan sorgulamasında yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Araç üzerinde inceleme yapan polis ekipleri aracın sigortasının olmadığını tespit ederken, sürücü Muharrem K. ceza yememek için polis ekiplerine uzun süre dil döktü. Aracın sigortasının olmadığını belirten polis ekiplerine "Durumum müsait değil. Biliyorum sigorta zorunlu. Konya'ya gittiğimde yaptıracağım" dedi.

Polis ekiplerinin sigortasız göndermeyeceklerini, hemen yaptırması gerektiğini söylemesi üzerine sürücü, Rezil etme burada. Bebeklerim var bakabilirsin" şeklinde cevap verdi. Bu sırada kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına dönen araç sürücüsü, "Yalvardığımı çek, köpek gibi yalvarıyorum çek. Çek hacı abi, köpek gibi yalvardığımı çek, güzel çek. Haberde izleyim kendimi şöyle güzel çek, yakışıklı çek şöyle" deyip poz verdi. Yapılan incelemelerin ardından sürücüye sigortasız araç kullanmaktan 132 TL idari para cezası kesilirken, telefonla sigortasını yaptırmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN