YÖK Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den YÖK Başkanı Özvar'a Ziyaret

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TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ, YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'I ZİYARET ETTİ

22 Eylül 2021/ Ankara?

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Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli, YÖK Başkanı Erol Özvar'ı ziyaret ederek yeni görevinden dolayı tebrik edip, başarılar diledi?.

YÖK'te gerçekleştirilen ziyarette müteakip iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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