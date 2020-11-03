YİMER 157, En İyi Acil Servis Hizmetleri Ödülü kategorisinde altın madalya kazandı

Lizbon'da düzenlenmesi planlanan Contact Center World EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölge yarışmasının ödül gecesi dünya genelinde yaşanan pandemi nedeni ile 29 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Lizbon'da düzenlenmesi planlanan Contact Center World EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölge yarışmasının ödül gecesi dünya genelinde yaşanan pandemi nedeni ile 29 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. YİMER 157, ödül gecesinde "En İyi Acil Servis Hizmetleri Ödülü" kategorisinde EMEA bölge yarışmasında altın madalya kazandı.

EMEA Bölge yarışmasında birinci olan YİMER 157, Global Contact Center World Events kapsamında dünya klasmanında yarışmaya hak kazandı.

Her yıl çeşitli kategorileri kapsayan çağrı merkezi yarışmaları gerçekleştiriliyor ve bu yarışmalar aracılığı ile uluslararası çağrı merkezi endüstrisinin en iyileri buluşturuluyor. Yarışmalar iki aşamalı bir süreçte değerlendirilirken, ilk aşama kendi içerisinde 3 bölgede (Amerika, Avrupa ve EMEA) düzenleniyor. Üç bölge içerisinde başarılı çıkan adaylar, ikinci aşama olarak Global Contact Center World Events kapsamında dünya birinciliği için yarışıyor. Küresel yarışmanın ise Amerika'da düzenlenmesi planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı