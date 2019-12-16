Yılmaz Vural PSG'de

16.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:52

Tecrübeli Teknik Adam Yılmaz Vural'ın kendi ile aynı isimdeki 9 yaşındaki oğlu Yılmaz Vural dünya devinin İstanbul altyapısında forma giyiyor. PSG Bursa ve İstanbul Academy maçında forma giyen küçük Yılmaz sol açıkta yaşına rağmen attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekti.



PSG Academy Bursa ile PSG Academy İstanbul dostluk maçında buluştu. Türkiye'deki hedefi 20 şehir, 30 lokasyon olan Paris Saint-Germain Academy'ler şehirler arası maçlarına başladı. PSG Academy'lerin ilk maçı Bursa ve İstanbul takımları arasında gerçekleşti. Asya Spor Merkezi'nde düzenlenen ve 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 yaş grupları arasında mücadele eden PSG Academyli futbolcular performansları ile Paris'e göz kırptı.



Yılmaz Vural da PSG Academy'de



Futbolseverlerin sempatik ve hırçın tavırlarıyla yakından tanıdığı tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural da, PSG İstanbul Academy'de forma giyen 9 yaşındaki oğlu Yılmaz Vural'ı ilgiyle izledi. Tecrübeli teknik adam seyirci tribününden maçı takip ederken oğlu küçük Yılmaz'a zaman zaman taktik verdi. 9 yaşındaki oğlunun PSG Academy sayesinde gelişim kaydettiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Mücadele eden kendi oğlun olunca izlemesi de keyifli ve heyecanlı oluyor. Saf ve temiz ufacık çocukların gayretlerini görmek oldukça güzel. PSG Academyleri yakından takip ediyoruz. Sayıları her geçen gün artıyor. Eğitimleri başarılı, gelişimlerini biz de gözlüyoruz. Yılmaz'ın da başladığıyla şimdiki hali arasında çok fark var. İlk geldiğinde 5 yaşındaydı şimdi 9 yaşında bayağı bir gelişimi var. Amaç burada oynasın, sosyal anlamda gelişsin tabi futbolcu olabiliyorsa da olsun. Bu amaçla buraya getirdik" diye konuştu.



Paris Saint Germain Academy'nin Türkiye'de akıllı futbolcu yetiştirme düşüncesiyle hareket eden bir akademi olduğunu belirten PSG İstanbul Academy Başantrenörü Hamza Gezmiş, "Bugün İstanbul'dan gelerek Bursa Paris Academy ile güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu organizasyonun amacı hem sportif olarak hem de sosyal olarak çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak. PSG Academy kişisel eğitim dersleriyle bunu destekleyen bir akademi. Bu anlamda Türkiye'de büyük bir eksikliğe de çözüm bulan bir akademi. Bu tipte maçların sayısını arttırarak çocukların maç tecrübesinin artırılması hem de nitelikli kaliteli futbolcular olabilmesi için maç tecrübesi edinmelerini amaçlıyoruz. İstanbul'dan 4 ayrı yaş gurubu ile geldik. Keyifli ve heyecanı yüksek maçlar oldu. Skor kaygısı yaşamadan sadece süreçle ilgili bir akademi olarak oyuncuların gelişimine katkı verdiğimize inanıyoruz" dedi.



PSG Academy içerisinde pozitif ayrımcılığın yapıldığı tek noktanın bayan sporcular olduğunu kaydeden Gezmiş, "Bayan takımlarından PSG altyapısına ve milli takım seçmelerine gönderdiğimiz sporcularımız oldu. Bu da bizi ayrıca gururlandırdı. Özellikle Bursa'da da futbola ilgi duyan kız öğrencilerimiz için akademimizin kapıları açık" dedi.



Veli itibarıyla PSG ailesinde birçok tanınmış simayı görmenin mümkün olduğunu belirten Gezmiş, "Ricky var Quaresma'nın oğlu, babasının maçından dolayı bugün Bursa'ya getiremedik. Gökhan Gönül'ün oğlu var. Bugün de Yılmaz hocamız bizimle. Futbol camiasından, sanat camiasından birçok kişinin çocuğu bizde eğitim alıyor. Ama her çocuk bizim için aynı eşit değerde ve aynı şartlarda eğitim alıyor. Bir bütün içerisinde değerlendirip Türk futboluna hizmet vermek istiyoruz" diye konuştu.



Paris Academy Bursa Antrenörü Mesut Özgür ise, "Bugün güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. İstanbul PSG Academy'i ağırladık. Çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlayıp sosyal faaliyetlerde bulunmalarına yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda futbol becerilerinin üstlerine koyabilmeleri için turnuva şeklinde maçlar düzenledik. Amacımız PSG'ye oyuncu kazandırmak, aynı zamanda çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA