Yıllık yatırımcı rehberi (10)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en çok yükselen", "en çok düşen" ve "en yüksek işlem hacmi" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en çok yükselen", "en çok düşen" ve "en yüksek işlem hacmi" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|52,85
|14,98
|252,70
|Hektaş
|14,87
|5,34
|178,34
|Erbosan
|112,00
|40,55
|176,17
|İskenderun Demir Çelik
|23,24
|8,48
|173,95
|Aksa Enerji
|9,99
|3,72
|168,55
|Aksa
|34,28
|13,81
|148,14
|Tofaş Oto. Fab.
|75,70
|30,91
|144,90
|Sarkuysan
|19,80
|8,70
|127,65
|Ereğli Demir Çelik
|28,16
|13,14
|114,37
|Enka İnşaat
|15,06
|7,04
|113,87
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,34
|2,92
|-54,16
|Bera Holding
|9,72
|20,28
|-52,07
|Kartonsan
|53,25
|94,67
|-43,75
|Global Yat. Holding
|1,98
|3,51
|-43,64
|Netaş Telekom.
|16,90
|28,08
|-39,81
|Zorlu Enerji
|1,66
|2,53
|-34,36
|Şekerbank
|1,01
|1,51
|-33,11
|İzmir Demir Çelik
|2,33
|3,31
|-29,60
|Kerevitaş Gıda
|4,68
|6,58
|-28,88
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,32
|8,66
|-27,02
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Yıllık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|494.362.154.263
|Türk Hava Yolları
|346.202.867.400
|Şişe Cam
|245.859.614.445
|Kardemir (D)
|238.334.778.304
|Petkim
|231.635.714.569
|Koza Altın
|216.656.575.280
|Ereğli Demir Çelik
|198.027.185.517
|Sasa Polyester
|174.978.110.570
|Yapı ve Kredi Bank.
|168.620.480.087
|Emlak Konut GMYO
|160.821.900.526
(Son)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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