Yıllık yatırımcı rehberi (10) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıllık yatırımcı rehberi (10)

Yıllık yatırımcı rehberi (10)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en çok yükselen", "en çok düşen" ve "en yüksek işlem hacmi" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en çok yükselen", "en çok düşen" ve "en yüksek işlem hacmi" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester52,8514,98252,70
Hektaş14,875,34178,34
Erbosan112,0040,55176,17
İskenderun Demir Çelik23,248,48173,95
Aksa Enerji9,993,72168,55
Aksa34,2813,81148,14
Tofaş Oto. Fab.75,7030,91144,90
Sarkuysan19,808,70127,65
Ereğli Demir Çelik28,1613,14114,37
Enka İnşaat15,067,04113,87
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik1,342,92-54,16
Bera Holding9,7220,28-52,07
Kartonsan53,2594,67-43,75
Global Yat. Holding1,983,51-43,64
Netaş Telekom.16,9028,08-39,81
Zorlu Enerji1,662,53-34,36
Şekerbank1,011,51-33,11
İzmir Demir Çelik2,333,31-29,60
Kerevitaş Gıda4,686,58-28,88
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,328,66-27,02
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Yıllık İşlem Hacmi

Garanti Bankası494.362.154.263

Türk Hava Yolları346.202.867.400

Şişe Cam245.859.614.445

Kardemir (D)238.334.778.304

Petkim231.635.714.569

Koza Altın216.656.575.280

Ereğli Demir Çelik198.027.185.517

Sasa Polyester174.978.110.570

Yapı ve Kredi Bank.168.620.480.087

Emlak Konut GMYO160.821.900.526

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Mesken aboneleri için elektrikte kademeli tarife fiyatları belli oldu

Mesken aboneleri için elektrikte kademeli tarife fiyatları belli oldu

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title