15.09.2019 17:04

Yıldırım düşen ormanlık alanda yangın çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yıldırım düşen ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, Andırın İlçesine bağlı Köşürge Mahallesinde meydana geldi. Sağanak yağmurla birlikte bölgeye düşen yıldırımlar, kuru otların tutuşmasına neden oldu. Gözcü kulelerinin ihbarı üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 1 helikopter, 4 arozöz ve 2 su tankı ile yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar görürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA