Yıldırım düşen ormanda yangın çıktı (2)
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDIAntalya'nın Serik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı.
04.08.2020 18:23 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:16
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Antalya'nın Serik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Ekip sayısının artırılarak 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri, dozer, kepçe ve 35 söndürme personeliyle müdahale edilen sarp kayalık bölgedeki yangına müdahale güçlükle yapılabildi. Soğutma çalışmaları başlatılan yangının 3 dönüm alanda etkili olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA