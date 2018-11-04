Yiğido Bursları" Belli Oldu

Sivas Hizmet Vakfı tarafından yürütülen Yiğidolar Öğrencisine Sahip Çıkıyor Projesi kapsamında burs verilecek öğrenciler belli oldu.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, lisans öğrencilerine yönelik 3. yılını dolduran ve bu yıl ilk defa meslek lisesi öğrencilerini de kapsam içerisine alan Yiğidolar Öğrencisine Sahip Çıkıyor Projesi'nde, burs sonuçları açıklandı.

Vakıf Başkanı ve Sivas Valisi Davut Gül, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, vakfın farkındalık oluşturarak şehre eğitim başta olmak üzere hizmet anlamında örnek çalışmalara imza attığını belirtti.

Proje kapsamında öğrencilere yıllık bin 200 lira burs verileceğini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Yiğidolar Öğrencisine Sahip Çıkıyor sloganıyla başlatılan ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla hayata geçen burs kampanyasının bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Ailesi Sivas'ta ikamet eden bin 500 lisans öğrencisine, aylık 150 lira olmak üzere 8 ay süreyle öğrenci başına toplamda bin 200 lira öğrenim yardımında bulunulacak."

Gül, projeye gençlerin meslek sahibi olmasını desteklemek ve meslek liselerini teşvik amacıyla bu yıl Sivas Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Sivas Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıfta eğitim gören ihtiyaç sahibi 300 öğrenciyi de kattıklarını belirterek, bu öğrencilere de yıllık bin 200 lira burs ödeneceğini belirtti.

Vakfın internet sitesinde ilan edilecek

Burs alan öğrencilerin belirlendiğini ve isimlerinin bağışta bulunan hayırseverlerle beraber www.sivashizmetvakfi.org.tr sayfasında yayımlanacağını belirterek, şunları ifade etti:

"Kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları başta olmak üzere, gençlere öğrenimleri süresince bir nebze de olsa yardım ederek, öğrencilere sahip çıkıp başarılı olmalarına katkı sunmayı hedefledik. Görev süremiz boyunca kampanyaya destek veren geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize el birliği ile sahip çıkan hayırseverlerimize bütün Sivaslılar adına teşekkür ediyorum."